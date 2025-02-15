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НОВОСТИ

Триста сотрудников агентства по ядерной безопасности США уволены по распоряжению Белого дома

13:00 15.02.2025 Источник: Интерфакс

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась уволить сотни сотрудников американского Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA), отвечающего за разработку, хранение и утилизацию ядерного оружия, сообщило издание Defense One.

По данным источников в NNSA, речь идет о 300 сотрудниках, принятых на испытательный срок. Решение является частью общего плана администрации по сокращению недавно нанятого персонала госструктур. Оно было принято на основании рекомендации департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск.

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