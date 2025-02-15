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Кит Келлог в Мюнхене рассказал, сколько США нужно времени на разработку плана по Украине

18:15 15.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов может завершить разработку своего плана по мирному урегулированию украинского конфликта в течение нескольких дней или недель. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Вы должны дать нам немного пространства и времени для маневра, но когда я говорю об этом (о разработке плана — прим. ТАСС), я имею в виду не шесть месяцев, а дни и недели», — приводит его слова телеканал CNBC.

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