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Сикорский: Объединение национальных армий Европы не произойдет

15:30 16.02.2025 Источник: РБК

Европейские страны не будут создавать единую армию в ответ на угрозы со стороны России, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVP.

С призывом создать европейскую армию ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский. Европа, по его мнению, больше не может быть уверена, что ее защитят Соединенные Штаты, а заслужить уважение Вашингтона она может только при наличии сильной армии.

В ответ на вопрос о возможности создания такой армии Сикорский сказал, что «следует быть осторожными с этим термином, поскольку люди понимают под ним разные вещи».

«Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, то этого не произойдет», — добавил он (цитата по Reuters).

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