Сикорский: Объединение национальных армий Европы не произойдет
15:30 16.02.2025 Источник: РБК
Европейские страны не будут создавать единую армию в ответ на угрозы со стороны России, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVP.
С призывом создать европейскую армию ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский. Европа, по его мнению, больше не может быть уверена, что ее защитят Соединенные Штаты, а заслужить уважение Вашингтона она может только при наличии сильной армии.
В ответ на вопрос о возможности создания такой армии Сикорский сказал, что «следует быть осторожными с этим термином, поскольку люди понимают под ним разные вещи».
«Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, то этого не произойдет», — добавил он (цитата по Reuters).
НОВОСТИ
- 15:15 16.02.2025
- Париж 17 февраля проведет саммит ЕС по вопросам безопасности - МИД Франции
- 10:15 16.02.2025
- Президент Лукашенко впервые за последние пять лет встретился с высокопоставленным чиновником Госдепа - NYT
- 09:10 16.02.2025
- СМИ предполагают, почему Украина отказалась от соглашения по полезным ископаемым с США
- 09:00 16.02.2025
- Глава МИД Франции: Первым испытанием для Европы станет отказ от капитуляции на Украине
- 21:10 15.02.2025
- Келлог: Быть за столом переговоров означает по-настоящему присутствовать за ним
- 21:01 15.02.2025
- СМИ выяснили, кто, вероятно, будет представлять США на ожидаемых переговорах с РФ
- 18:15 15.02.2025
- Кит Келлог в Мюнхене рассказал, сколько США нужно времени на разработку плана по Украине
- 17:35 15.02.2025
- В тюрьмах Польши более половины заключенных-иностранцев - украинцы
- 16:23 15.02.2025
- В Москве работает избирательный участок для голосования граждан Абхазии
- 15:30 15.02.2025
- Рютте предложил европейцам показать, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать