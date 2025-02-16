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Глава Госдепа США рассказал, когда к переговорам подключат Украину и ЕС

19:17 16.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Россия еще не начали формальных переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Как заявил в эфире телеканала CBS госсекретарь США Марко Рубио, Киев и Европа могут быть подключены к этому процессу позже.

«Во-первых, я думаю, что нужно понимать, что сейчас нет никакого процесса. Что мы имеем на данный момент, так это разговор между [президентом РФ Владимиром] Путиным и президентом [США Дональдом] Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта», — сказал он.

После старта переговоров между США и Россией к ним на каком-то этапе будут подключены представители Киева и Европы, добавил он.

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