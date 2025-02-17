Премьер Британии заявил о планах обсудить с Трампом «прочную сделку» по Украине
10:00 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен встретиться в ближайшее время с президентом США Дональдом Трампом с целью обсуждения американских гарантий безопасности для Украины. Об этом он написал в статье для газеты The Daily Telegraph.
«Поддержка США останется жизненно важной, а гарантии безопасности США — необходимым условием для долгосрочного мира», — заявил глава правительства. «Поэтому я в ближайшие дни встречусь с президентом Трампом и буду работать с ним и со всеми нашими партнерами по Группе семи, чтобы помочь добиться прочной сделки, в которой мы нуждаемся», — добавил он.
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