Британия готова гарантировать безопасность Украины путем размещения войск — Стармер
10:32 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания готова отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности для властей в Киеве с целью урегулирования конфликта. Об этом написал премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в статье для газеты The Daily Telegraph.
«Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает дальнейшую поддержку украинских военнослужащих. Великобритания уже взяла на себя обязательство выделять 3 млрд фунтов стерлингов ($3,8 млрд — прим. ТАСС) ежегодно по меньшей мере до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести вклад в гарантии безопасности для Украины путем размещения наших войск на земле при необходимости», — заявил глава правительства.
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