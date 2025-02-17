Рост экономики перестал быть фронтальным, замедлились темпы в ряде отраслей — Решетников

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост экономики РФ перестал быть фронтальным, замедлились темпы в ряде отраслей, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на коллегии министерства.

«Вместе с тем сейчас мы видим первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Мы видим замедление темпов роста в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химической промышленности, деревообработке, отраслях машиностроения», — сказал Решетников.