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НОВОСТИ

Рост экономики перестал быть фронтальным, замедлились темпы в ряде отраслей — Решетников

14:32 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост экономики РФ перестал быть фронтальным, замедлились темпы в ряде отраслей, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на коллегии министерства.

«Вместе с тем сейчас мы видим первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Мы видим замедление темпов роста в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химической промышленности, деревообработке, отраслях машиностроения», — сказал Решетников.

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