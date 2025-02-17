Переговоры в Эр-Рияде будут двусторонними, между РФ и США — Ушаков
18:40 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Завтрашние российско-американские переговоры в Эр-Рияде пройдут без участия других стран. На высшем уровне также готовятся двусторонние переговоры, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Пока мы в данном контексте говорим о двусторонних переговорах. Мы, собственно, летим для этого в Эр-Рияд», — пояснил он в эфире Первого канала.
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