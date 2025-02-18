Тайвань рассматривает возможность многомиллиардной закупки вооружений у США — Reuters

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Тайваня планируют многомиллиардную закупку вооружений у США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, стоимость закупленного вооружения может составить от 7 до 10 млрд долларов. Купленное оружие будут включать в себя системы залпового огня HIMARS, сообщает Reuters.