Тайвань рассматривает возможность многомиллиардной закупки вооружений у США — Reuters
09:32 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Тайваня планируют многомиллиардную закупку вооружений у США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По его информации, стоимость закупленного вооружения может составить от 7 до 10 млрд долларов. Купленное оружие будут включать в себя системы залпового огня HIMARS, сообщает Reuters.
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