14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Европы продолжают выступать за бесконечные боевые действия и поддерживают атаки Киева, в том числе против интересов США во главе с президентом Дональдом Трампом. Все это указывает на создание в Европе «антитрамповского интернационала», считает зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

«Пока Париж принимает сборище [лидеров] европейских стран, яростно выступающих за войну без конца, киевский наркоман атаковал относящуюся к международному Каспийскому трубопроводному консорциуму нефтяную инфраструктуру, через которую идет американская нефть», — написал Медведев по-английски в соцсети X.

«Кажется, антитрамповский интернационал принимает в Европе все более четкие формы», — заключил зампред СБ РФ.