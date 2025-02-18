Европа создает «антитрамповский интернационал» — Медведев
14:32 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Европы продолжают выступать за бесконечные боевые действия и поддерживают атаки Киева, в том числе против интересов США во главе с президентом Дональдом Трампом. Все это указывает на создание в Европе «антитрамповского интернационала», считает зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.
«Пока Париж принимает сборище [лидеров] европейских стран, яростно выступающих за войну без конца, киевский наркоман атаковал относящуюся к международному Каспийскому трубопроводному консорциуму нефтяную инфраструктуру, через которую идет американская нефть», — написал Медведев по-английски в соцсети X.
«Кажется, антитрамповский интернационал принимает в Европе все более четкие формы», — заключил зампред СБ РФ.
НОВОСТИ
- 15:32 18.02.2025
- В Иране предъявили обвинения в шпионаже двум британским подданным
- 15:12 18.02.2025
- В 2024 году количество уголовных дел при реализации нацпроектов увеличилось в 2 раза
- 15:00 18.02.2025
- ЕС готовит предложения по увеличению странами расходов на оборону — еврокомиссар
- 14:12 18.02.2025
- РФ считает вступление Украины в ЕС суверенным правом Киева — Песков
- 14:00 18.02.2025
- Reuters впервые за 3 года запустило трансляцию с камер в центре Киева, несмотря на запрет
- 13:32 18.02.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Ямполовка в ДНР
- 13:20 18.02.2025
- Вопрос размещения европейских войск на Украине не находится в повестке дня — МИД Франции
- 13:05 18.02.2025
- Для России главное добиться своих целей в СВО — Песков
- 13:00 18.02.2025
- Послание президента будет главным образом внутриполитическим событием — Песков
- 12:32 18.02.2025
- РФ и США обсуждают восстановление ряда экономических проектов — Дмитриев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать