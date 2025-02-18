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Европа создает «антитрамповский интернационал» — Медведев

14:32 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Европы продолжают выступать за бесконечные боевые действия и поддерживают атаки Киева, в том числе против интересов США во главе с президентом Дональдом Трампом. Все это указывает на создание в Европе «антитрамповского интернационала», считает зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

«Пока Париж принимает сборище [лидеров] европейских стран, яростно выступающих за войну без конца, киевский наркоман атаковал относящуюся к международному Каспийскому трубопроводному консорциуму нефтяную инфраструктуру, через которую идет американская нефть», — написал Медведев по-английски в соцсети X.

«Кажется, антитрамповский интернационал принимает в Европе все более четкие формы», — заключил зампред СБ РФ.

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