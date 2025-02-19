Отработавшее ядерное топливо может быть вывезено с территории ЗАЭС — директор
10:20 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Программа ввода в действие Запорожской атомной электростанции может включать вывоз отработавшего ядерного топлива, которое сейчас находится в сухом хранилище на территории АЭС. Однако это решение может быть принято только после окончания боевых действий на высоком уровне, сообщил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«Один из наиболее опасных с точки зрения продолжающихся украинских атак объектов на территории атомной станции — СХОЯТ (сухое хранилище отработавшего ядерного топлива — прим. ТАСС). В перспективе нужно будет принимать решение о возможности его вывоза за пределы территории Запорожской АЭС. Сделать это реально, но только по окончании боевых действий. И приниматься такое решение должно высоким руководством, потому что это процесс чрезвычайно сложный технологически, масштабный и значимый», — сказал Черничук.
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