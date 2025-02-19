11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет выводить все войска США из Европы в качестве одной из составляющих договоренностей об урегулировании на Украине.

«Никто меня не просил сделать это, так что не думаю, что я это сделаю. Я бы не хотел делать это. Но вопрос об этом никогда по-настоящему не поднимался», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста при подписании ряда новых указов. Подписание состоялось в поместье американского лидера Мар-а-Лаго, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.