В Эр-Рияде сделан шаг для выгодного мирного договора — Песков

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прошедшие в Эр-Рияде переговоры между Россией и США — это важный шаг к будущему урегулированию на Украине. Такую характеристику дал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сделан очень очень важный шаг в сторону создания таких условий для выгодного мирного договора, — оценил представитель Кремля. — Проявлена должная политическая воля с обеих сторон — я имею в виду в данном случае Россию и США».