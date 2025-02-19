Кабмин РФ увеличил квоты для целевиков в вузах, в том числе в авиастроении

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ выпустило распоряжение, которым установило квоты приема на целевое обучение по 838 специальностям в вузах на 2025 год. По 77 специальностям число целевых мест увеличено по сравнению с прошлым годом.

Как следует из документа, большие квоты выделены для будущих специалистов в авиационном и ракетном двигателестроении и железнодорожников — до 70% бюджетных мест.

Больше половины бюджетных мест получат целевики, обучающиеся на конструкторов-машиностроителей, 45% — будущие кораблестроители, 40% — авиастроители и специалисты в сфере ЖКХ.