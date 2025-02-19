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НОВОСТИ

За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 510 военных

15:12 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в Курской области составили более 510 военнослужащих, один сдался в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 57 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, в том числе Panzerhaubitze 2000 производства Германии, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО „Ольха“, две станции радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, а также три пункта управления БПЛА, склад боеприпасов и склад материальных средств. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — сказали в министерстве.

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