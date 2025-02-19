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Европа намерена приостановить действие ряда санкций против Сирии - СМИ

20:33 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза намерены приостановить действие санкций, введенных в отношении Сирии, в ряде сфер, включая энергетику и транспорт. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект соответствующей декларации.

В документе, оказавшемся в распоряжении агентства, говорится о решении Совета ЕС приостановить ряд действующих против Сирии ограничительных мер «в областях энергетики, транспорта, [послевоенной] реконструкции [республики], а также для проведения связанных [с этими областями] финансовых и банковских операций».

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