Европа намерена приостановить действие ряда санкций против Сирии - СМИ
20:33 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза намерены приостановить действие санкций, введенных в отношении Сирии, в ряде сфер, включая энергетику и транспорт. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект соответствующей декларации.
В документе, оказавшемся в распоряжении агентства, говорится о решении Совета ЕС приостановить ряд действующих против Сирии ограничительных мер «в областях энергетики, транспорта, [послевоенной] реконструкции [республики], а также для проведения связанных [с этими областями] финансовых и банковских операций».
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