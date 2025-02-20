ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины в Саратовской области

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила теракт в отношении чиновника в Саратовской области, готовивший его агент украинских спецслужб нейтрализован. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области с участием завербованного в 2024 году на территории Украины гражданина РФ 1976 года рождения», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, «диверсант прошел специальную подготовку в Киеве и был направлен в Россию для совершения терактов».

«Действуя по указанию куратора, гражданин России изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство с поражающими элементами, которое собирался использовать для подрыва служебного автомобиля госчиновника. Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», — сказали в ФСБ. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.