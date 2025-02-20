РФ за $2 обвинили во вмешательстве в выборы, тогда как США тратили на это миллионы — Трамп
11:05 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп посетовал на то, что Россию обвинили «в трате $2» на якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, в то время как Соединенные Штаты «тратили миллионы» на свое влияние в мире.
«Вот лишь несколько примеров того, куда уходили ваши деньги до моего прихода. Это лишь некоторые из них [примеров], взятые наугад <…>. $2 млн на операции по смене пола в Гватемале, $20 млн на представления „Улицы Сезам“ в Ираке», — сказал он в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами (штат Флорида), организованном Саудовской Аравией.
Трамп также привел в пример траты в размере «$40 млн на улучшение социально-экономической интеграции оседлых мигрантов», отметив, что «никто не знает, что это означает».
«$21 млн на явку избирателей в Индии. На что нам нужно потратить $21 млн, чтобы обеспечить явку избирателей в Индии? Ничего себе, $21 млн. Думаю, они пытались добиться избрания кого-то другого», — продолжил Трамп. «Мы должны рассказать об этом индийскому правительству, потому что, когда мы слышим, что Россия потратила около $2 в нашей стране, это уже большое дело, верно? Они запустили интернет-рекламу за $2 тыс., и это уже прорыв. $21 млн на выборы в Индии», — добавил глава Белого дома.
Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ.
НОВОСТИ
- 12:00 20.02.2025
- Порядка 10 млн граждан являются потребителями услуг теневого бизнеса в РФ — ЦБ
- 11:32 20.02.2025
- Зеленский больше не может диктовать условия соглашения с РФ — экс-советник Трампа
- 11:20 20.02.2025
- Глава МАГАТЭ считает необходимым добиться «некоторого присутствия» в КНДР
- 11:00 20.02.2025
- ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины в Саратовской области
- 10:32 20.02.2025
- Товарооборот Индии и России по коридору Север — Юг в 2024 году удвоился — Economic Times
- 10:20 20.02.2025
- Китай работает над системой защиты Земли от опасных астероидов — СМИ
- 10:05 20.02.2025
- «Клика фон дер Ляйен» сделает все, чтобы сохранить санкции против РФ — бельгийский политик
- 10:00 20.02.2025
- Трамп намерен выяснить, на что ушли все выделенные Киеву деньги
- 09:32 20.02.2025
- В Курской области освобождено около 64% занятой ВСУ территории
- 09:20 20.02.2025
- Мобилизация в ВСУ не позволяет Киеву восполнить потери на поле боя — Генштаб ВС РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать