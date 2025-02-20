0
0
128
НОВОСТИ

Зеленский больше не может диктовать условия соглашения с РФ — экс-советник Трампа

11:32 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский больше не может диктовать условия соглашения с Россией для урегулирования конфликта. Такое мнение в интервью итальянской газете La Repubblica выразил политический консультант и бывший советник (в 2017 году) президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон.

Он считает, что с Зеленским «покончено». «Конечно, если он решит принять условия соглашения с Россией, ему будут рады, но у него больше нет власти диктовать их», — сказал Бэннон.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 20.02.2025
Порядка 10 млн граждан являются потребителями услуг теневого бизнеса в РФ — ЦБ
0
27
11:20 20.02.2025
Глава МАГАТЭ считает необходимым добиться «некоторого присутствия» в КНДР
0
151
11:05 20.02.2025
РФ за $2 обвинили во вмешательстве в выборы, тогда как США тратили на это миллионы — Трамп
0
199
11:00 20.02.2025
ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины в Саратовской области
0
187
10:32 20.02.2025
Товарооборот Индии и России по коридору Север — Юг в 2024 году удвоился — Economic Times
0
253
10:20 20.02.2025
Китай работает над системой защиты Земли от опасных астероидов — СМИ
0
260
10:05 20.02.2025
«Клика фон дер Ляйен» сделает все, чтобы сохранить санкции против РФ — бельгийский политик
0
300
10:00 20.02.2025
Трамп намерен выяснить, на что ушли все выделенные Киеву деньги
0
304
09:32 20.02.2025
В Курской области освобождено около 64% занятой ВСУ территории
0
325
09:20 20.02.2025
Мобилизация в ВСУ не позволяет Киеву восполнить потери на поле боя — Генштаб ВС РФ
0
345

Возврат к списку