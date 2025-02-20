Зеленский больше не может диктовать условия соглашения с РФ — экс-советник Трампа

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский больше не может диктовать условия соглашения с Россией для урегулирования конфликта. Такое мнение в интервью итальянской газете La Repubblica выразил политический консультант и бывший советник (в 2017 году) президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон.

Он считает, что с Зеленским «покончено». «Конечно, если он решит принять условия соглашения с Россией, ему будут рады, но у него больше нет власти диктовать их», — сказал Бэннон.