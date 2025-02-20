0
0
206
НОВОСТИ

СК РФ устанавливает новые факты нарушения прав граждан на выборах президента Абхазии

12:20 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России в рамках проверки устанавливает новые факты нарушения прав российских граждан в ходе выборов президента Абхазии. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По данным, опубликованным в СМИ и сети Интернет, 19 февраля в населенных пунктах поселка Цандрипш Гагрского района группа лиц из нескольких десятков человек, прибывших ориентировочно на 20 машинах, оказывала давление на глав местных сельских поселений с целью склонить местное армянское население к отказу от участия в выборах. Среди этих лиц в качестве лидера был Дима Ардзинба, а также Масик Шакрыл и иные лица. В рамках проверки назначены необходимые экспертизы, в том числе лингвистические. Следствием подготовлен запрос о правовой помощи», — сказала Петренко. Она подчеркнула, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Петренко пояснила, что согласно положениям УК РФ иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 20.02.2025
Шольц просил оружие для ВСУ, но Бразилия не продает его тем, кто убивает россиян — Лула
0
31
13:20 20.02.2025
Размещение военных НАТО на Украине для России неприемлемо — Песков
0
76
13:05 20.02.2025
Афганистан отныне не участвует в Римском статуте и не признает юрисдикцию МУС — «Талибан»*
0
96
13:00 20.02.2025
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области
0
107
12:32 20.02.2025
Запрет майнинга уже снизил нагрузку на энергосистему Сибири более чем на 300 МВт
0
198
12:05 20.02.2025
Трамп заявил, что намерен «воскресить» сделку по добыче полезных ископаемых на Украине
0
244
12:00 20.02.2025
Порядка 10 млн граждан являются потребителями услуг теневого бизнеса в РФ — ЦБ
0
251
11:32 20.02.2025
Зеленский больше не может диктовать условия соглашения с РФ — экс-советник Трампа
0
342
11:20 20.02.2025
Глава МАГАТЭ считает необходимым добиться «некоторого присутствия» в КНДР
0
297
11:05 20.02.2025
РФ за $2 обвинили во вмешательстве в выборы, тогда как США тратили на это миллионы — Трамп
0
370

Возврат к списку