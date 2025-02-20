СК РФ устанавливает новые факты нарушения прав граждан на выборах президента Абхазии

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России в рамках проверки устанавливает новые факты нарушения прав российских граждан в ходе выборов президента Абхазии. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По данным, опубликованным в СМИ и сети Интернет, 19 февраля в населенных пунктах поселка Цандрипш Гагрского района группа лиц из нескольких десятков человек, прибывших ориентировочно на 20 машинах, оказывала давление на глав местных сельских поселений с целью склонить местное армянское население к отказу от участия в выборах. Среди этих лиц в качестве лидера был Дима Ардзинба, а также Масик Шакрыл и иные лица. В рамках проверки назначены необходимые экспертизы, в том числе лингвистические. Следствием подготовлен запрос о правовой помощи», — сказала Петренко. Она подчеркнула, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Петренко пояснила, что согласно положениям УК РФ иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации.