Запрет майнинга уже снизил нагрузку на энергосистему Сибири более чем на 300 МВт

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет майнинга криптовалюты в ряде регионов России уже снизил нагрузку на энергосистему Сибири более чем на 300 МВт, сообщили в Минэнерго по итогам совещания министра энергетики России Сергея Цивилева по вопросам регулирования майнинга цифровой валюты.

«Благодаря запрету снизилась нагрузка на энергосистему Сибири более чем на 300 МВт и удалось избежать ограничений», — отметили в министерстве.