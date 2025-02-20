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Запрет майнинга уже снизил нагрузку на энергосистему Сибири более чем на 300 МВт

12:32 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет майнинга криптовалюты в ряде регионов России уже снизил нагрузку на энергосистему Сибири более чем на 300 МВт, сообщили в Минэнерго по итогам совещания министра энергетики России Сергея Цивилева по вопросам регулирования майнинга цифровой валюты.

«Благодаря запрету снизилась нагрузка на энергосистему Сибири более чем на 300 МВт и удалось избежать ограничений», — отметили в министерстве.

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