0
0
50
НОВОСТИ

США еще не обсуждали с РФ тему снятия санкций — Рубио

09:20 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты еще не обсуждали с Россией тему снятия санкций. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«У европейцев и ЕС есть свой набор санкций против России. Даже если мы отменим все наши санкции, а это не обсуждалось, европейцам придется отменить [свои] санкции. Чтобы что-то стало возможным, европейцы тоже должны будут снять санкции. Так что в какой-то момент с ними со всеми придется посоветоваться, но пока мы еще не на этой стадии», — отметил он в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 21.02.2025
Трамп заявил, что пригрозил БРИКС тарифами 150% за попытки создать альтернативу доллару
0
105
09:00 21.02.2025
Бойцы РФ начали бои за освобождение Мирного в ДНР, сообщил Марочко
0
116
22:08 20.02.2025
Некоторые заявления со стороны Киева и оскорбления в отношении президента США неприемлемы - Уолтц
0
1010
21:06 20.02.2025
Иностранным компаниям, которые ушли из РФ, вернуться будет непросто - Володин
0
955
20:10 20.02.2025
Делегация НАТО прибыла в Армению
0
1127
18:25 20.02.2025
Американцы отменили совместную пресс конференцию Келлога и Зеленского
0
1331
18:16 20.02.2025
Сотрудники «Роснефти» в Оренбурге провели патриотическую акцию «Связь поколений»
0
1125
17:40 20.02.2025
Трамп заявил о потере Украиной в ходе конфликта 700 тысяч человек
0
1314
17:12 20.02.2025
Вертолет санитарной авиации без последствий совершил жесткую посадку в Ставрополе
0
1188
17:00 20.02.2025
США выступают против того, чтобы РФ называли агрессором в заявлении G7 — Financial Times
0
1278

Возврат к списку