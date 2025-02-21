США еще не обсуждали с РФ тему снятия санкций — Рубио

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты еще не обсуждали с Россией тему снятия санкций. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«У европейцев и ЕС есть свой набор санкций против России. Даже если мы отменим все наши санкции, а это не обсуждалось, европейцам придется отменить [свои] санкции. Чтобы что-то стало возможным, европейцы тоже должны будут снять санкции. Так что в какой-то момент с ними со всеми придется посоветоваться, но пока мы еще не на этой стадии», — отметил он в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.