США еще не обсуждали с РФ тему снятия санкций — Рубио
09:20 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты еще не обсуждали с Россией тему снятия санкций. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«У европейцев и ЕС есть свой набор санкций против России. Даже если мы отменим все наши санкции, а это не обсуждалось, европейцам придется отменить [свои] санкции. Чтобы что-то стало возможным, европейцы тоже должны будут снять санкции. Так что в какой-то момент с ними со всеми придется посоветоваться, но пока мы еще не на этой стадии», — отметил он в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.
НОВОСТИ
- 09:05 21.02.2025
- Трамп заявил, что пригрозил БРИКС тарифами 150% за попытки создать альтернативу доллару
- 09:00 21.02.2025
- Бойцы РФ начали бои за освобождение Мирного в ДНР, сообщил Марочко
- 22:08 20.02.2025
- Некоторые заявления со стороны Киева и оскорбления в отношении президента США неприемлемы - Уолтц
- 21:06 20.02.2025
- Иностранным компаниям, которые ушли из РФ, вернуться будет непросто - Володин
- 20:10 20.02.2025
- Делегация НАТО прибыла в Армению
- 18:25 20.02.2025
- Американцы отменили совместную пресс конференцию Келлога и Зеленского
- 18:16 20.02.2025
- Сотрудники «Роснефти» в Оренбурге провели патриотическую акцию «Связь поколений»
- 17:40 20.02.2025
- Трамп заявил о потере Украиной в ходе конфликта 700 тысяч человек
- 17:12 20.02.2025
- Вертолет санитарной авиации без последствий совершил жесткую посадку в Ставрополе
- 17:00 20.02.2025
- США выступают против того, чтобы РФ называли агрессором в заявлении G7 — Financial Times
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать