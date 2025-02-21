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В РФ введут маркировку звонков через виртуальные АТС для защиты от мошенников

10:32 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции, планируется ввести в России для безопасности граждан и борьбы с мошенничеством. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера — руководителя Аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Для повышения безопасности граждан и борьбы с мошенничеством в России планируется ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС)», — сказано в сообщении аппарата. Как отметили в аппарате, данная мера является частью комплексного законопроекта правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

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