В окружении Трампа считают, что лучшим вариантом для Зеленского будет отъезд во Францию - NYP

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лучшим для Владимира Зеленского вариантом будет его немедленный отъезд с Украины во Францию. Такое мнение высказывают в окружении президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Лучшим вариантом для Зеленского и всего мира будет его немедленный отъезд во Францию», — приводит издание слова одного из представителей окружения американского лидера. Другой источник в Белом доме отмечает, что «для него нет ничего нового» в обострении отношений между США и Украиной.

«Как и Папа Римский, я не поддерживаю тех, кто запрещает церкви», — приводит NYP слова еще одного чиновника Белого дома, который имел в виду закон Зеленского о запрете канонической Украинской православной церкви.