ЕС не место на мирных переговорах по Украине — кандидат в президенты Польши
11:32 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС, а также ведущие страны объединения, такие как Франция и ФРГ, не заслуживают места за столом переговоров по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил в интервью порталу Wirtualna Polska кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.
«Это просто отражение реальной силы Европейского союза на стратегической сцене мира. ЕС пребывает в хаосе», — отметил Навроцкий, комментируя позицию представителей Белого дома по участникам мирных переговоров. Политик не представляет за столом переговоров и лидеров Франции и ФРГ. Он подчеркивает, что канцлер Германии Олаф Шольц не смог до этого никак повлиять на ситуацию, а президент Франции Эмманюэль Макрон «сам никого не приглашал на переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным».
Вместе с тем Навроцкий полагает, что, помимо РФ, Украины и США, в мирных переговорах могла бы принять участие Варшава. «Мы приняли более миллиона беженцев, президент [Польши] Анджей Дуда отстаивал интересы Украины по всему миру, мы передали Украине огромное количество техники», — пояснил он.
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