Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства в Пресненском районе
11:17 21.02.2025
В Пресненском районе продолжится благоустройство территорий. По словам мэра Сергея Собянина, там ранее уже были выполнены несколько крупных проектов по модернизации общественных пространств.
В частности, усовершенствованы Большая и Малая Бронные, Большая и Малая Никитские, Спиридоновка и прилегающие к Тверской улице переулки. Краснопресненская набережная превращена в комфортную зону для отдыха, прогулок и занятий спортом у воды. "Большое благоустроенное пространство появилось между улицей Баррикадная, Красная Пресня, Звенигородским шоссе и набережными. На улице Красная Пресня и Звенигородском шоссе расширили тротуары и замостили их гранитной плиткой", - отметил градоначальник.
У станций метро «Баррикадная», «Краснопресненская» и «Улица 1905 года» убран самострой и созданы комфортные общественные пространства. Также благоустроен Парк Декабрьского восстания, приведено в порядок уникальное здание кордегардии Пресненской заставы, создано новое общественное пространство – площадь Донецкой народной республики.
"В 2025 году благоустройство ждет территории, прилегающие к парку «Красная Пресня» – улицу Мантулинская, участок Краснопресненской набережной около многофункционального комплекса «Венеция» и проезд вдоль парка «Красная Пресня». Основная задача – объединить пространство, сделать его более современным и функциональным как для местных жителей, так и для посетителей МФК», – сообщил Собянин.
На пересечении улиц Сергея Макеева и Мантулинская реорганизуют схему движения и перенастроят работу светофора, чтобы создать оптимальные условия для пешеходов и водителей.
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