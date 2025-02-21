Приемный сын Сырского заявил о желании получить гражданство РФ - СМИ
12:20 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван Сырский изъявил желание получить гражданство России.
«Я хочу получить российское гражданство. Сейчас у меня гражданства Австралии и Украины. От украинского, к сожалению, невозможно отказаться. Так что это — как клеймо», — приводит его слова aif.ru.
Со слов пасынка, вопрос получения гражданства может занять длительное время, для этого ему необходимо приехать в Россию минимум два раза с семьей. Несмотря на дорогие билеты из Австралии и проблемы с работой, он настроен серьезно подойти к этому вопросу. «Но получение гражданства у меня есть в планах. Я это не оставлю», — добавил он.
Ранее российские СМИ сообщили о том, что живущий в Австралии Иван Сырский, которого считают пасынком главнокомандующего ВСУ, якобы попросил президента России Владимира Путина «сделать его российским гражданином». О своем желании он заявлял в день выборов главы российского государства в марте 2024 года, во время митинга перед генконсульством РФ в Сиднее. По неподтвержденным данным, Иван переехал в Австралию вместе с братом и матерью после развода украинского главнокомандующего с первой женой.
НОВОСТИ
- 12:05 21.02.2025
- США стремятся не допустить, чтобы заявление G7 по Украине помешало переговорам с РФ — NYT
- 12:00 21.02.2025
- Высокие цены на энергоносители убьют экономику Европы — Орбан
- 11:40 21.02.2025
- Собянин: Более 30 тыс. подарков отправили москвичи участникам СВО к 23 февраля
- 11:32 21.02.2025
- ЕС не место на мирных переговорах по Украине — кандидат в президенты Польши
- 11:25 21.02.2025
- До 2030 года в Москве будет построена еще 31 станция метро — Сергей Собянин
- 11:20 21.02.2025
- В окружении Трампа считают, что лучшим вариантом для Зеленского будет отъезд во Францию - NYP
- 11:17 21.02.2025
- Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства в Пресненском районе
- 11:05 21.02.2025
- Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по Газе из-за подлога при передаче тел
- 11:00 21.02.2025
- Депутат Рады утверждает, что продажа вооружений США Украине все же прекратились
- 10:32 21.02.2025
- В РФ введут маркировку звонков через виртуальные АТС для защиты от мошенников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать