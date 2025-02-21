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Приемный сын Сырского заявил о желании получить гражданство РФ - СМИ

12:20 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван Сырский изъявил желание получить гражданство России.

«Я хочу получить российское гражданство. Сейчас у меня гражданства Австралии и Украины. От украинского, к сожалению, невозможно отказаться. Так что это — как клеймо», — приводит его слова aif.ru.

Со слов пасынка, вопрос получения гражданства может занять длительное время, для этого ему необходимо приехать в Россию минимум два раза с семьей. Несмотря на дорогие билеты из Австралии и проблемы с работой, он настроен серьезно подойти к этому вопросу. «Но получение гражданства у меня есть в планах. Я это не оставлю», — добавил он.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что живущий в Австралии Иван Сырский, которого считают пасынком главнокомандующего ВСУ, якобы попросил президента России Владимира Путина «сделать его российским гражданином». О своем желании он заявлял в день выборов главы российского государства в марте 2024 года, во время митинга перед генконсульством РФ в Сиднее. По неподтвержденным данным, Иван переехал в Австралию вместе с братом и матерью после развода украинского главнокомандующего с первой женой.

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