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НОВОСТИ

Более половины поляков выступают за размещение в Польше ядерного оружия — опрос

13:20 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50% поляков считают, что их страна должна обладать ядерным оружием (ЯО). Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром UCE Research для интернет-портала Onet.pl.

Согласно исследованию, поддерживают идею размещения ЯО в Польше 52,9% опрошенных. Против этого выступают 27,9% респондентов. У 19,2% участников опроса не нашлось мнения по этому поводу.

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