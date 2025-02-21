Более половины поляков выступают за размещение в Польше ядерного оружия — опрос

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50% поляков считают, что их страна должна обладать ядерным оружием (ЯО). Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром UCE Research для интернет-портала Onet.pl.

Согласно исследованию, поддерживают идею размещения ЯО в Польше 52,9% опрошенных. Против этого выступают 27,9% респондентов. У 19,2% участников опроса не нашлось мнения по этому поводу.