Власти Швеции расследуют возможное новое повреждение подводного кабеля — премьер

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о возможном новом повреждении подводного кабеля в Балтийском море, местные власти расследуют произошедшее.

Ранее Шведское радио информировало о возможном повреждении подводного кабеля недалеко от острова Готланд в Балтийском море. Это подтвердили в Береговой охране королевства, вооруженные силы страны также в курсе возможного ЧП, прокуратура начала предварительное расследование.

«Мне уже известно о возможном новом повреждении кабеля в Балтийском море. Профильные ведомства, которые расследуют произошедшее, регулярно информируют правительство», — написал премьер на своей в соцсети X.