Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили за прошедшие сутки Надеждинку и Новоселку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенный пункт Надеждинка. <…> Подразделения группировки войск „Восток“ освободили Новоселку», — сообщили в Минобороны.