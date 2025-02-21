Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР
14:12 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили за прошедшие сутки Надеждинку и Новоселку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенный пункт Надеждинка. <…> Подразделения группировки войск „Восток“ освободили Новоселку», — сообщили в Минобороны.
НОВОСТИ
- 15:12 21.02.2025
- Рубль стал самой перспективной валютой на развивающихся рынках — Bloomberg
- 15:00 21.02.2025
- Во Франции для борьбы с насилием в школах планируют досматривать учеников — министр
- 14:32 21.02.2025
- Песков опроверг, что РФ потребовала вывод войск НАТО из Восточной Европы
- 14:00 21.02.2025
- Итоги СВО подводить еще рано, ее цели должны быть достигнуты — Песков
- 13:32 21.02.2025
- Власти Швеции расследуют возможное новое повреждение подводного кабеля — премьер
- 13:20 21.02.2025
- Более половины поляков выступают за размещение в Польше ядерного оружия — опрос
- 13:05 21.02.2025
- В ФРГ заявили, что потратили на Украину 40 млрд евро
- 13:00 21.02.2025
- НАТО ведет разработку доктринальных документов для операций на морском дне — Совбез РФ
- 12:32 21.02.2025
- Украинцы презирают Зеленского и не станут за него голосовать — Маск
- 12:20 21.02.2025
- Приемный сын Сырского заявил о желании получить гражданство РФ - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать