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НОВОСТИ

Два судна столкнулись в акватории Черного моря между Геленджиком и Новороссийском

16:12 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение двух судов произошло в акватории Черного моря между Геленджиком и Новороссийском. Одно из них получило незначительные повреждения, оба находятся на ходу, никто не пострадал, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

″В акватории Черного моря на якорной стоянке под воздействием погодных условий произошел навал судна Natig Aliyev на судно Begonia S. В результате судно Begonia S получило незначительное повреждение в носовой части. Пострадавших и погибших нет, загрязнений окружающей среды нет″, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что судна на ходу и разошлись после инцидента.

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