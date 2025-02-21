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В России ведется разработка подводных атомных газовозов - Путин

19:20 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России ведется разработка подводных атомных газовозов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«Коллега сейчас сказал, у многих просто проскочила эта информация, он сказал о возможности создания подводных газовозов. „Газпром“ и „Новатэк“ считают, что это вполне возможно и рентабельно будет, эффективно и безопасно, потому что все-таки сжиженный газ, огромные резервуары с сжиженным газом достаточно опасны. Не дай бог, что случится, взрыв-то какой. Под водой — нет, все по-другому. Это будущее, конечно, и вполне реализуемое», — сказал он.

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