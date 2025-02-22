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НОВОСТИ

Трамп считает, что Путину и Зеленскому надо встретиться для урегулирования на Украине

08:40 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации США Дональд Трамп полагает, что президенту России Владимиру Путину необходимо встретиться с Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

«Мне кажется, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться», — сказал в пятницу Трамп журналистам в Белом доме при подписании ряда своих новых указов.

Он в очередной раз заверил, что выступает за преодоление украинского кризиса в том числе по соображениям гуманности. «Поэтому я хочу видеть прекращение огня и хочу видеть заключение сделки», — отметил американский лидер.

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