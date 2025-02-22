Власти США хотят разместить нелегальных мигрантов на военных базах по всей стране — NYT

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом по размещению тысяч нелегальных мигрантов на военных объектах на всей территории страны. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, помощники американского лидера решили начать с военной базы Форт-Блисс в штате Техас. Создаваемый на ее основе «депортационный хаб» сможет вместить до 10 тысяч нелегалов. Предполагается, что мигранты будут ожидать там высылки из США. База в Техасе послужит моделью для других военных объектов, отмечает издание. Согласно его данным, такие центры содержания нелегалов могут быть организованы более чем в десятке штатов.