Китай призвал США перестать превращать в оружие торговые вопросы — посольство

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая призывают США прекратить политизировать и превращать в оружие вопросы торгово-экономического сотрудничества. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

«Китай призывает американскую сторону прекратить политизировать и превращать в оружие экономические и торговые вопросы и создать необходимые условия для экономического и торгового сотрудничества между двумя странами», — сказал он, комментируя новые меры Вашингтона, нацеленные на ограничение инвестиций КНР в стратегические отрасли Соединенных Штатов.

«Преувеличение понятия национальной безопасности и намеренное препятствование нормальным экономическим и торговым обменам в политических целях противоречит принципам рыночной экономики, честной конкуренции и свободной торговли, которые США, как они утверждают, отстаивают», — указал Лю Пэнъюй. Он отметил, что «такие шаги также подрывают глобальные цепочки производства и поставок и не отвечают интересам ни одной из сторон».

Как указал пресс-секретарь посольства, торгово-экономическое сотрудничество Китая и США приносит пользу обеим сторонам и народам двух стран. Дипломат добавил, что КНР будет внимательно следить за развитием событий и твердо отстаивать свои права и интересы.