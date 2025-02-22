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НОВОСТИ

Киеву пора готовиться к капитуляции — Медведев

12:30 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вариантов действий у киевского режима остается не так уж много, один из главных — «упасть в ноги американцам», объявить выборы и готовиться к капитуляции, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«А что же страна 404 и ее нынешний неонацистский режим? У них есть два пути. Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути — к капитуляции», — написал он в своем телеграм-канале.

Медведев назвал и второй путь, уже проверенный киевским режимом. «Достать привычным жестом белый порошок из стола, разделить его кредиткой на дорожки и успокоиться, подружившись с самим собой», — заметил политик. По его мнению, очевидно, что выберет Владимир Зеленский.

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