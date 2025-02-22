США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН с осуждением РФ, Киев отказался — WP

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация потребовала от Киева отозвать его проект резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с осуждением России за проведение специальной военной операции (СВО), украинская сторона отказалась. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По сведениям источников издания, «администрация [президента США Дональда] Трампа потребовала от Украины отозвать ежегодную резолюцию», осуждающую проведение Россией СВО, и «хочет заменить ее заявлением США, в котором формулировки смягчены, в Киеве его посчитали почти пророссийским». Как подчеркивается в материале, «это предложение ошеломило Киев, который отказался отозвать резолюцию». Украинская сторона, как ожидается, представит ее в понедельник.