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США предложили Мексике альтернативу введения пошлин

09:30 23.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация потребовала от Мексики обложить импортными пошлинами товары из КНР, чтобы обезопасить собственную продукцию от американских ограничений. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

По их информации, эту схему озвучил министр торговли США Говард Латник в ходе переговоров с мексиканским министром экономики Марсело Эбрардом, которые проходили в Вашингтоне 20 февраля.

Источники не уточняют, какой была реакция Эбрарда в ходе встречи, однако позднее он отметил «начало конструктивного диалога» в своем аккаунте в X и анонсировал начало совместной работы с 24 февраля.

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