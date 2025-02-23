Власти Конго предложили ЕС и США доступ к недрам в обмен на поддержку в противостоянии с Руандой

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди предложил Соединенным Штатам и Европейскому союзу доступ к природным ресурсам его страны в обмен на поддержку в противостоянии с Руандой. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, Чисекеди возлагает надежды на давление Запада на Руанду, рассчитывая, что крупные инвестиции в ДРК, включая возможную сделку по минеральным ресурсам, принесут его стране больше безопасности и стабильности.

Газета указывает, что сейчас в большинстве проектов в области добычи на территории ДРК сырья участвует капитал из Китая.