Зеленский: Если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский утверждает, что готов уйти со своего поста, если это будет означать мир на Украине.

«Да, если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов», — сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая прошлого года.