ЕС отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT

11:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Было решено распространить запрет на 13 региональных банков, считающихся важными для банковской и финансовой системы России», — говорится в тексте.