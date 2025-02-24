ЕС отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT
11:08 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Было решено распространить запрет на 13 региональных банков, считающихся важными для банковской и финансовой системы России», — говорится в тексте.
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