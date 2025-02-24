ЕС ввел санкции против 74 судов, якобы входящих в «теневой флот» России
12:00 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза включили в санкционный список в рамках 16-го пакета санкций 74 морских судна из разных стран, якобы входящих в российский «теневой флот». Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Сегодня на этих основаниях были подвергнуты санкциям 74 судна из третьих стран, в результате чего общее число обозначенных судов достигло 153», — говорится в тексте заявления.
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