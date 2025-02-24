Китай одобряет усилия Россия по деэскалации украинского конфликта — Си Цзиньпин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Китая одобряет усилия России по снижению напряженности украинского конфликта. Об этом заявил председатель Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Китай рад видеть, как Россия и соответствующие стороны прилагают усилия для деэскалации украинского конфликта», — приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа.