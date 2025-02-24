Китай одобряет усилия Россия по деэскалации украинского конфликта — Си Цзиньпин
14:00 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Китая одобряет усилия России по снижению напряженности украинского конфликта. Об этом заявил председатель Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Китай рад видеть, как Россия и соответствующие стороны прилагают усилия для деэскалации украинского конфликта», — приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа.
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