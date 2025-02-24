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Научно-исследовательское судно затонуло в Новороссийске — оперштаб

16:00 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маломерное научно-исследовательское судно затонуло в Черном море в Новороссийске, никто не пострадал, на борту имеется дизельное топливо, для недопущения загрязнения акватории его оградят бонами. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

″Затонуло маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба», принадлежащее Институту океанологии им. Ширшова. Пострадавших в результате происшествия нет, загрязнения акватории в настоящий момент не наблюдается. Собственник судна в ближайшее время установит боны для предотвращения возможного загрязнения (на борту есть дизтопливо). А также ведет подготовительную работу для последующего подъема судна″, — говорится в сообщении.

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