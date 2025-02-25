За ночь над Брянской, Курской и Калужской областями сбиты 19 БПЛА
09:00 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 19 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: 16 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Курской области и 1 БПЛА — над территорией Калужской области», — сообщили в ведомстве.
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