Ростех предоставляет возможности для трудоустройства участников СВО с инвалидностью
11:48 25.02.2025
Госкорпорация Ростех и Государственный фонд «Защитники Отечества» реализуют проект по трудоустройству демобилизованных участников СВО и членов их семей. В особой зоне внимания - люди с разными группами инвалидности. Ярмарки вакансий прошли уже в 10 регионах страны. В них приняли участие 20 предприятий холдингов Ростеха - «Высокоточных комплексов», «Спецхимии», «Техмаша» и «Уралвагонзавода», ОДК и «Росэлектроники». Участникам СВО рассказали о специфике деятельности заводов, перечне вакансий, требованиям к ним, условиям оплаты труда и социальном пакете.
«Крайне важно для людей, участвующих в СВО, обеспечить возможности возвращения к мирной жизни. За нашими сотрудниками мы сохраняем рабочие места. Кроме того, помогаем с трудоустройством участникам СВО, знания и навыки которых востребованы в промышленности. В частности, опыт военнослужащих находит практическое применение при разработке и совершенствовании военной продукции. Особое внимание мы намерены уделять людям с инвалидностью, которые нуждаются в медицинской реабилитации и трудоустройстве с учетом возможностей здоровья. На это направлен проект создания в регионах страны реабилитационных центров при участии нашего ЦИТО и местных властей. Необходимо также эффективно развивать модель переобучения и трудоустройства участников боевых действий, единую для всего государства. Именно на эти цели направлена наша совместная работа с Фондом “Защитники Отечества”», - отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
В первой половине 2025 году планируется проведение ярмарок вакансий в 87 регионах России, прежде всего, в регионах присутствия предприятий Ростеха.
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