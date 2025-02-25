Трамп заинтересован в мире, основанном на балансе сил США, РФ и КНР — обозреватель WSJ
13:00 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешнеполитическая стратегия американского президента Дональда Трампа направлена на формирование мирового порядка, основанного на балансе сил трех великих держав — США, РФ и КНР — новой «Большой тройки». С такой оценкой выступил обозреватель и бывший главный редактор газеты The Wall Street Journal Джерард Бейкер.
На это указывает тот факт, что Трамп учитывает интересы России и Китая на мировой арене и проявляет личное уважение к президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, стремится расширить границы США «за счет Канады, Гренландии, Панамы и сектора Газа» и увязать внешнюю политику с экономической выгодой, считает Бейкер. По его словам, в американских дипломатических кругах убеждены, что Трамп «стремится создать новый ялтинский миропорядок».
Как отмечает журналист, Трамп «не ошибается в том, что Америка слишком долго несла бремя глобального лидерства, что либеральный порядок, во главе которого она стояла, уступает место миру, в котором США должны придерживаться более узкого понимания национальных интересов, и что закончилась эпоха, когда сотни миллиардов долларов тратились на защиту тех частей света, которые не играли никакой роли в обеспечении безопасности США».
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