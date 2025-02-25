Песков рассказал, доверяет ли Путин США
14:00 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и США должны пройти большой путь, чтобы восстановить доверие после всех сложностей последних лет, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов, доверяет ли российский лидер Владимир Путин американцам, когда предлагает им сотрудничать по редкоземельным металлам.
«Мы доверяем нам самим. Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам надо пройти серьезный путь. Надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия. Предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению этой атмосферы доверия. Очень многое пострадало за последние четыре года, очень многое было разрушено. Восстановить это в одночасье невозможно. Предстоит большая работа», — указал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 13:32 25.02.2025
- Извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН импонируют РФ — Песков
- 13:30 25.02.2025
- Сбер первым в России на государственном уровне подтвердил безопасность биометрической системы
- 13:20 25.02.2025
- Лишь 31% граждан Южной Кореи считает, что объединение с КНДР будет им выгодно — опрос
- 13:05 25.02.2025
- Большинство поляков считают, что Украине следует быстро заключить мир — опрос
- 13:00 25.02.2025
- Трамп заинтересован в мире, основанном на балансе сил США, РФ и КНР — обозреватель WSJ
- 12:57 25.02.2025
- Оформить индивидуальное предпринимательство теперь можно в СберБанк Онлайн
- 12:40 25.02.2025
- Сбер наблюдает снижение спроса компаний на кредиты
- 12:32 25.02.2025
- Жители Курской области смогут оформить льготную ипотеку под 2% — Минфин
- 12:30 25.02.2025
- Сбер: GigaChat находится в одной весовой категории с DeepSeek
- 12:25 25.02.2025
- Внедрение искусственного интеллекта принесло Сберу более 400 миллиардов рублей в 2024 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать