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Песков рассказал, доверяет ли Путин США

14:00 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США должны пройти большой путь, чтобы восстановить доверие после всех сложностей последних лет, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, доверяет ли российский лидер Владимир Путин американцам, когда предлагает им сотрудничать по редкоземельным металлам.

«Мы доверяем нам самим. Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам надо пройти серьезный путь. Надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия. Предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению этой атмосферы доверия. Очень многое пострадало за последние четыре года, очень многое было разрушено. Восстановить это в одночасье невозможно. Предстоит большая работа», — указал представитель Кремля.

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