15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина жителей Германии (46%) не хотят, чтобы новое правительство, которое будет сформировано после прошедших 23 февраля выборов, продолжало поддержку Украины финансами и вооружениями. Об этом свидетельствует опрос исследовательской компании Insa для новостного портала t-online.

Лишь 28% респондентов заявило, что хотело бы, чтобы новый кабмин продолжал финансовую поддержку Киева, а также оружейные поставки. Мнения еще 15% участников опроса разделились — 7% поддерживают продолжение только финансовой помощи, 8% хотят, чтобы Берлин помогал Киеву только оружием.

Анализ опроса показывает, что женщины охотнее мужчин заявляли о необходимости прекращения поддержки Украины — 51% против 40% участников исследования. Также есть разница в отношении к этому вопросу между разными возрастными группами. Среди респондентов возрастом 18-29 лет 57% считают, что Берлин должен прекратить поддерживать Киев. В возрастной группе старше 70 лет такое мнение высказали лишь 28% участников опроса.

Кроме того, традиционно сохраняется разница в настроениях между жителями западных земель и регионов бывшей ГДР. На западе за прекращение поддержки Украины выступили 42% респондентов, тогда как на востоке — 61%. Значительные расхождения выявлены среди сторонников разных партий. Если избиратели «Зеленых» в подавляющем большинстве хотят продолжения поддержки Украины (72%), то сторонники «Альтернативы для Германии» и партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) выступают резко против (79% в обоих случаях).