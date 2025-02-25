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Спонсоры Демпартии больше не хотят вкладывать в нее деньги — The Hill

18:00 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спонсоры Демократической партии США все еще злятся из-за результатов выборов президента страны в прошлом году и с тех пор выражают недовольство курсом этой политической силы. Об этом пишет газета The Hill.

«Они хотят, чтобы мы тратили деньги, и на что? У них нет никакого посыла, организации, видения на будущее. Многим из нас ясно, что партия так и не усвоила урок 2016 года. Они работали по той же схеме и с теми же неэффективными стратегиями, и к чему это привело?» — сказал изданию один из спонсоров.

Как отмечает газета, во многом разочарование связано с избирательной кампанией 2024 года. К тому же существует общая неопределенность относительно того, в каком направлении должна двигаться партия, чтобы начать побеждать, сказал изданию один из политтехнологов, тесно сотрудничающий с Национальным комитетом Демократической партии (НКДП). По его словам, спонсоры с меньшей вероятностью будут вкладываться в партию, если они не понимают, какого плана она придерживается.

«Люди сейчас говорят: „Что для меня Демократическая партия как инвестиция?“ Я слышу от членов НКДП, что они не очень верят в то, что мы сейчас делаем. Они не верят, что мы можем противостоять [президенту США Дональду] Трампу, так зачем терять доллары?» — сказал он.

Как отмечает издание, некоторые эксперты рекомендуют демократам меньше полагаться на крупных доноров и больше на мелкие пожертвования, чтобы завоевать доверие избирателей, которых они пытаются привлечь.

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